Депутата Старобельского горсовета будут судить за хулиганство

22 мая 2020, 18:24

Депутат Старобельского городского совета будет отвечать в суде за совершение хулиганских действий, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, 31 мая 2019 года депутат, не соблюдая правил депутатской этики и нарушив правила поведения в обществе, ворвался в помещение коммунального предприятия Старобельского района, где проходило открытое обсуждение вопроса о необходимости установления тарифов на воду.

Не соглашаясь с мнением руководителя данного учреждения, депутат начал оскорблять последнего грубой нецензурной бранью и применил физическую силу. На просьбу прекратить хулиганские действия мужчина не реагировал, а наоборот продолжал нарушать порядок проведения мероприятия.

Санкция инкриминируемой статьи УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.