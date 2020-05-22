Правоохранители выявили сайт, собиравший персональные данные украинцев

22 мая 2020, 18:36

Правоохранители разоблачили жителя Киевской области, который через сайт собирал, а после распространял персональные данные граждан Украины. Во время обыска изъята компьютерная техника и база персональных данных.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что по данному факту начато дело по ч.2 ст.361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательства в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей и распространение персональных данных граждан Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что гражданин организовал деятельность веб-ресурса, через который осуществлял распространение персональных данных граждан Украины. Для этого он создал соответствующую форму, в которой посетители ресурса регистрировались с целью получения информации. После этого разработчик сайта несанкционированно получал доступ к персональным данным пользователей", - сообщили правоохранители.

Подозреваемому грозит лишение свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Ранее писало, что в начале прошлой недели в Telegram появилось несколько ботов, которые распространяли персональные данные украинцев. Один из ботов слил базу данных, в которой было 26 миллионов водительских удостоверений.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины поймала хакера, который похитил персональные данные жителей ЕС и США. Хакер, известный под псевдонимом "Sanix", выложил в прошлом году на продажу крупнейшую за всю историю похищенную базу данных.