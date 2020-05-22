КПВВ на границе с оккупированным Крымом не будут работать до 22 июня

22 мая 2020, 18:50

Кабинет министров продлил срок действия распоряжения о временном приостановлении работы КПВВ на админгранице с оккупированной АР Крым до 22 июня.

Об этом говорится в приложении к правительственному постановлению № 392 , которое было одобрено на заседании Кабмина в среду, 20 мая.

"В абзаце первом распоряжения Кабинета Министров Украины от 14 марта 2020 года № 291 "О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленного на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2"... слово "мая" заменить словом "июня", - говорится в приложении.

До этих изменений соответствующее распоряжение предусматривало временное прекращение с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года до 22 мая 2020 года работу контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее.

Согласно документу, на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там, а на материковую Украину - люди, прописанные за пределами оккупированной территории.

Как сообщалось, правительство 20 мая ввело адаптивный карантин до 22 июня. С 22 мая начинается второй этап смягчения карантинных мер.

21 мая Кабинет министров опубликовал постановление № 392 о продлении до 22 июня карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и постепенное ослабление противоэпидемических мер.