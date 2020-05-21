Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Криминал
22 мая 2020, 11:02

Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области

Полиция открыла дело из-за массового убийства в Житомирской области. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Дело открыли по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: