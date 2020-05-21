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Общественное мнение
Власть
22 мая 2020, 11:31

Резников: Украина не должна согласовывать с РФ участие переселенцев в ТКГ

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе не должна согласовывать участие переселенцев с делегацией России. Об этом заявил первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьер-министр Алексей Резников в интервью «Новостям Донбасса».

«Ничего, ни с кем мы согласовывать не должны. С нами же они не согласовывают, когда кого-то приводят. Это суверенное право делегации — определять, кто будет с ее стороны», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что украинская сторона хочет разрушить монополию на участие в качестве приглашенных представителей ОРДЛО членов группировок «ДНР» и «ЛНР», которые подчиняются России.

На вопрос, кто приглашает сепаратистов на заседания ТКГ, Резников заявил, что ОБСЕ. «Их приглашает ОБСЕ. Они считают, что у них есть право представлять территории, а я так не считаю, мы так не считаем», — подчеркнул он.

Резников напомнил, что президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что обсуждать и консультироваться нужно со всеми жителями Донбасса, «которые сегодня там проживают в качестве заложников», а также теми, кто оттуда уехал в связи с конфликтом.

Резников также сообщил, что представители группировок «Л-ДНР» имеют российское гражданство и показал фотокопию паспорта главы «МИД ЛНР» Владислава Дейнего. По словам вице-премьера, факт наличия российских паспортов у них поможет Украине в международных судах против России.

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