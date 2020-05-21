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Общественное мнение
Власть
22 мая 2020, 12:36

В Украине почти половина областей не готовы к ослаблению карантинных мер - МОЗ

Только 13 регионов готовы к ослаблению карантинных мер в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Так, Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровненская, Хмельницкая, Черновицкая области не готовы ко второму этапу ослабления карантина.

При этом Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области готовы к ослаблению ограничений.

Как сообщалось ранее, в Украине с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов. При этом в Киеве ослабление карантина начинается с 23 мая.

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