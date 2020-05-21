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Общественное мнение
Экономика / Региональные
22 мая 2020, 12:38

Платникам податків Луганщини повернуто майже 16 млн грн ПДВ, заявленого до бюджетного відшкодування

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за 4 місяці 2020 року платники податків Луганщини подали 36 заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок в банку. Загальна сума заявленого бюджетного відшкодування становить 36,2 млн гривень. В аналогічному періоді минулого року подано 43 заяви на загальну суму 75,3 млн грн.

За результатами перевірок поданих заяв за 4 місяці поточного року встановлено завищення суми ПДВ, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку на 5 млн гривень.

На розрахункові рахунки в банку платникам вже повернуто 15,9 млн грн податку на додану вартість, заявленого до бюджетного відшкодування.

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