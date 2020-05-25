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Общественное мнение
Экономика
25 мая 2020, 15:00

Чехия возобновляет выдачу рабочих виз для украинцев

Генеральное консульство Чешской Республики во Львове 22 мая частично возобновило прием визовых анкет и документов от желающих поехать на работу.

Об этом сообщается на странице консульства.

Среди заявителей, которые могут подать документы: сезонные работники, члены семьи гражданина ЕС или гражданина ЧР, работники международных транспортных перевозок, дипломаты и должностные лица международных организаций, заявители с целью трудоустройства в области здравоохранения и социальных службах и члены их семей.

Отмечается, что возобновлена также обработка заявок, поданных до 14 марта - начала карантина.

Консульство будет принимать 58 заявителей на шенгенские визы ежедневно.

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