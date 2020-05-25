Из пиратского плена освободили еще одного украинского моряка

25 мая 2020, 15:38

Украинский моряк с судна Tommi Ritscher, который был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, освобожден из плена и сейчас находится в одной из европейских стран.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

«Хорошая весть. Еще один гражданин Украины освобожден из плена пиратов - член экипажа MV Tommi Ritscher", - написал дипломат.

Он напомнил, что нападение пиратов на судно, во время которого был захвачен украинский моряк, произошло в Гвинейском заливе 19 апреля.

Кулеба сообщил, что сотрудники Посольства Украины в Нигерии обеспечили миграционные и таможенные процедуры. «Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на родину», - отметил Кулеба.

Как сообщал Укринформ, освобожденные из пиратского плена 7 украинских моряков - членов экипажа контейнеровоза MSC TALIA F уже вернулись на родину.