В Украине началась регистрация на дополнительные сессии ВНО

25 мая 2020, 16:00

С сегодняшнего дня началась регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания.

Об этом информируют на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«Сегодня, 25 мая, начинается регистрация для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания и продлится до 9 июня», - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что право на регистрацию в этот период имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и проживают (находятся) на территории, на которой в порядке, определенном законодательством, установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции и/или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, или относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий и не зарегистрированы для участия во внешнем оценивании в основной период;

проживают на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах, а также лица, которые должны сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации (такие лица регистрируются для участия в дополнительной сессии только по учебным предметам, по которым им будут зачислены результаты внешнего оценивания как оценки за государственную итоговую аттестацию).

С алгоритмом регистрации для участия в дополнительной сессии ВНО и необходимым перечнем документов можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

В МОН напоминают, что в этом году дополнительная сессия начнется 24 июля тестированием по физике, 28 июля состоится ВНО по математике, 29 июля - по испанскому языку, 30 июля - по французскому языку, 31 июля - по немецкому языку, 3 августа - по английскому языку, 4 августа - по украинскому языку и литературе, 5 августа - по биологии, 6 августа - по истории Украины, 7 августа - по географии.

Завершится дополнительная сессия 10 августа тестированием по химии