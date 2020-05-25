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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Происшествия / Региональные
25 мая 2020, 16:40

ООС: Боевики открывали огонь 12 раз и понесли потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник со 122 мм артиллерийских систем обстреливал окраины Каменки по направлению оккупированной Васильевки.

Рядом с Авдеевкой враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное российские наемники из минометов 120 мм и 82 мм выпустили 13 мин.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Орехово зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. Здесь захватчики задействовали 120 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Новолуганского от оккупированного поселка Байрак вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь, выпустив в сторону оборонительных укреплений Объединенных сил 30 снарядов из ствольной артиллерии 122 калибра, а также 26 минометных боеприпасов 120-го и 82-го калибров.

Потерь среди военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и не менее двух ранили.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» недалеко от населенного пункта Пески вели огонь из минометов 120-го калибра, а у Марьинки – со станковых противотанковых гранатометов.

Военнослужащие в ответ открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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