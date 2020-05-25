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Общественное мнение
Общество
25 мая 2020, 18:00

В курортной Анталии выпал снег

В провинции Анталия на юге Турции, в районе Аксеки выпал снег.

Об этом сообщает CNN Türk.

"Майский снегопад произошел вчера в высокогорных районах Анталии. Плато Гёктепе в районе Аксеки, что на высоте 2200 м, покрыто белым покровом снега", - говорится в сообщении.

Снег в это время года в этих районах, несмотря на рельеф местности, - редкость. Некоторые из местных жителей подчеркнули, что впервые в жизни наблюдают такое явление в мае.

Обычно любые нетипичные явления природы вызывают интерес туристов и местного населения. В частности, в прошлом году в провинции Анталия было зафиксировано начало пляжного туризма на побережье и одновременно возможность совершать прогулки по снегу в высокогорных районах.

В этом году из-за мировой пандемии коронавируса туристический сезон еще не начался. В то же время по всей Турции на праздник окончания Рамадана объявлен 4-дневный комендантский час с полным запретом выходить из дома.

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