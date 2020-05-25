В Украине нужно создать единый центр по изучению инфекционных болезней

25 мая 2020, 15:08

В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и вызывающих их патогенов.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с директором Института молекулярной биологии и генетики Михаилом Тукало, сообщает пресс-служба Совбеза.

"Секретарь СНБО поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и вызывающих их патогенов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Данилов акцентировал внимание на важности проведения комплексных научно-исследовательских работ по изучению инфекционных болезней в контексте обеспечения биологической безопасности государства. Он подчеркнул необходимость координации обмена соответствующей информацией украинскими лабораториями микробиологического профиля и создания единой информационной базы, к которой будут иметь доступ такие лаборатории.

По информации пресс-службы, во время встречи участники обсудили ход пандемии коронавирусной болезни в мире и в Украине, расчеты прогноза пандемии, а также меры, принимаемые украинской властью для противодействия Covid-19.

Директор Института молекулярной биологии и генетики Тукало в свою очередь отметил, что его сотрудники изучают распространение коронавирусной инфекции и мировой опыт борьбы с Covid-19 и добавил, что возглавляемый им институт первым в Украине разработал отечественную тест-систему для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР) по выявлению коронавирусной инфекции.

Тукало сообщил, что коллектив института, проанализировав опыт применения этих тест-систем, готов начать разработку новых комплексных тест-систем, которые, по его словам, должны быть максимально простыми в использовании.

Директор Института подчеркнул, что нужно непременно отслеживать динамику эволюции и мутаций коронавируса SARS-CoV-2, чтобы своевременно модернизировать тест-системы для его выявления.

В СНБО напомнили, что в январе э.г. в соответствии с поручением секретаря СНБО Данилова Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины начал работу по созданию лабораторного варианта отечественной тест-системы для диагностики коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-2019.

13 марта т.г. Указом Президента Украины №87 введено в действие решение СНБО Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах относительно обеспечения национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной сомSARS-CoV-2». Согласно этому решению Кабинету министров было поручено принять меры относительно безотлагательного финансирования изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее 200 тысяч тестов для ПЦР-диагностики COVID-19.