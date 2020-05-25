Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 21 тысячу

25 мая 2020, 09:57

В Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.

Такие данные приводит карта СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков. На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.