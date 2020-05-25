На Луганщині сума виторгу із застосуванням РРО за січень - квітень поточного року склала майже 1,5 млрд гривень

25 мая 2020, 10:41

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що за січень – квітень 2020 року проведено 47 фактичних перевірок та прийнято участь у 3 документальних перевірках у сфері готівкових розрахунків. За їх результатами платникам донараховано 1 млн 109 тис. грн штрафів.

У відомстві зазначили, що в регіоні на сьогоднішній день зареєстровано 2 тис. 318 реєстраторів розрахункових операцій. Загальна сума виторгу з застосуванням РРО за січень - квітень 2020 року склала 1 млрд 490 млн 387 тис. гривень.

Нагадаємо, Законами України № 128-IX та № 129-IX передбачається запровадження механізму компенсації споживачу коштів, сплачених за придбаний товар (послугу), якщо такому споживачу було надано розрахунковий документ, інформація щодо якого відсутня в базах даних ДПС.

Так, якщо споживачу надано касовий чек РРО, проте інформація про такий чек відсутні на сервері ДПС, споживач має право звернутися до контролюючого органу про порушення суб’єктом господарювання порядку проведення готівкових розрахунків та, у разі їх підтвердження, має можливість отримати із бюджету як компенсацію 100 відсотків вартості придбаного товару, який йому було реалізовано із порушенням чинного законодавства.

Цей механізм запроваджується в першу чергу для боротьби з «нефіскальними» чеками, коли окремими несумлінними платниками споживачам надаються чеки, які не є фіскальними, проте на вигляд схожі на фіскальні чеки РРО.