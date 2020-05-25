Во Львове началось тестирование на антитела к COVID-19

25 мая 2020, 12:24

Во Львове начали делать высокоточное тестирование на антитела к коронавирусу, заявил мэр города Андрей Садовый.

«Первые ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) уже делают медработникам больницы скорой помощи. Этот вид тестирования позволяет посмотреть на наличие антител в организме человека и узнать, болел ли он уже коронавирусом», - пояснил он.

Аппараты для таких исследований есть в лабораториях городских больниц и поликлиник. «Поэтому это существенно увеличит массовость тестирования во Львове», - добавил Садовый.

При этом мэр отметил, что это не замена ПЦР-тестирования, а дополнительная возможность для определения больных COVID-19 и тех, кто уже переболел.