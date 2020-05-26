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Общественное мнение
Общество / Региональные
26 мая 2020, 12:48

На Луганщині підтверджений ще один випадок захворювання на COVID-19

Ця людина із смт Новопсков раніше повернулася із-за кордону (РФ). Увесь час перебувала на самоізоляції. Коло контактів визначено, за ними встановлено медико-санітарний нагляд.

За весь час досліджень на Луганщині це захворювання лабораторно підтверджене у 44 осіб.

З них одужали – 34; лікуються – 10 (4 – на стаціонарі, 6 – амбулаторно).

Заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, – 2,05%.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні, 7575 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 339 нових випадків.

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