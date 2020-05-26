У полицейского из состава ОС обнаружили коронавирус

26 мая 2020, 13:26

У полицейского из состава Объединенных сил подтвержден случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Установлено, что правоохранитель выполнял задание на одном из блокпостов в Донецкой области. Больной сейчас находится в инфекционном отделении медицинского учреждения под наблюдением врачей, состояние его здоровья удовлетворительное.

Все, кто контактировал с ним в последнее время изолированы, а в служебных помещениях проведена дезинфекция. Также контактные лица прошли медицинский осмотр и тестирование на COVID-19.

Отмечается, что командование Объединенных сил принимает все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в воинских коллективах.