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Общественное мнение
Власть
26 мая 2020, 15:40

Кличко говорит, что дольше всех от COVID-19 выздоравливают маленькие дети

В Киеве дольше всех от коронавируса выздоравливают младенцы и маленькие дети.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко, сообщает Укринформ.

"Дольшевсех выздоравливают младенцы и маленькие дети. На сегодня выздоровели около 9% детей из тех, которые болели в период пандемии. Как правило, они лечатся дольше месяца", - сказал Кличко.

Он отметил, что самый высокий процент выздоровевших, - среди людей в возрасте 30-49 лет, 16% уже вылечились. Но и самое большое в числе инфицированных - почти 39%.

По его словам, сложнее всего излечиться пациентам, которым более 65 лет. Их выздоровело более 13%. Однако больше всего летальных исходов - среди пожилых людей.

По состоянию на 26 мая в Украине лабораторно подтверждено 21 584 случая COVID-19, в частности за сутки 339.

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