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Общественное мнение
Спорт
26 мая 2020, 16:00

"Динамо" проведет спарринг с клубом УПЛ перед рестартом сезона

Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. Команда Алексея Михайличенко запланировала товарищеский матч против донецкого "Олимпика".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации футбола.

Поединок состоится в среду, 27 мая, в 14:00 на стадионе имени Лобановского без зрителей на трибунах.

Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после возобновления тренировок. Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Движением" вничью - 0:0, а донецкая команда победила "Колос" (2:1).

Футбольные соревнования в Украине планируют возобновить 30 мая, однако в СМИ появилась информация о возможном переносе рестарта сезона на 6 июня.

Напомним, чемпионат Украины в середине марта ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей. "Динамо" в турнирной таблице УПЛ занимает третье место. "Олимпик" расположился на предпоследней строчке.

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