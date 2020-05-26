26 мая 2020, 16:00 "Динамо" проведет спарринг с клубом УПЛ перед рестартом сезона Киевское "Динамо" продолжает подготовку к возобновлению матчей украинской Премьер-лиги. Команда Алексея Михайличенко запланировала товарищеский матч против донецкого "Олимпика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской федерации футбола. Поединок состоится в среду, 27 мая, в 14:00 на стадионе имени Лобановского без зрителей на трибунах. Для обоих соперников этот спарринг станет вторым после возобновления тренировок. Ранее "Динамо" сыграло вничью с "Движением" вничью - 0:0, а донецкая команда победила "Колос" (2:1). Футбольные соревнования в Украине планируют возобновить 30 мая, однако в СМИ появилась информация о возможном переносе рестарта сезона на 6 июня. Напомним, чемпионат Украины в середине марта ушел на вынужденную паузу в связи с пандемией коронавирусной инфекции. На момент приостановки состоялось 23 тура. Командам осталось сыграть по девять матчей. "Динамо" в турнирной таблице УПЛ занимает третье место. "Олимпик" расположился на предпоследней строчке. Твитнуть Загрузка... Загрузка...