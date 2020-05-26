Киевская электричка возобновляет работу с 1 июня

26 мая 2020, 16:38

В Киеве городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины, то есть с 1 июня.

Об этом на брифинге заявил Киевский городской голова Виталий Кличко, сообщает Укринформа.

"Это прописано в плане выхода из карантина, который разработало правительство. Согласно этому плану, с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении, в том числе и в городской электричке", - сказал Кличко.

Кроме этого, по его словам, КП "Киевпастранс" заказало в филиале "Укрзализныци" ремонт столичной городской электрички.

Мэр сообщил, что планируют выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.