Войска Путина в ОРДЛО в полной боевой готовности

26 мая 2020, 17:38

Руководство российских оккупационных администраций в ОРДЛО по указанию российских кураторов продолжает мероприятия, направленные на искусственное формирование угрозы эскалации боевых действий Украиной.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С 20 мая по "распоряжениям" главарей квазиобразований соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в полной боевой готовности. Подразделения других воинских формирований противника переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, личный состав обоих АК вызван из отпусков; усилены передовые подразделения, в том числе дежурные артиллерийские подразделения выведены на позиции; резервы соединений и частей выведены на полигоны, получают дополнительный боекомплект и горючее.

Кроме того, военные комиссариаты осуществляют оповещение приписного состава относительно их прибытия в пункты сбора, а в воинских частях российских оккупационных войск развернуты пункты приема личного состава, проинформировал Гуцуляк.