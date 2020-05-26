В Минреинтеграции начали разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса

26 мая 2020, 14:16

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины начало разрабатывать Стратегию экономического восстановления Донбасса. К проекту привлекают больше 180 учреждений и организаций.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Целью разработки проекта Стратегии экономического восстановления Донбасса является «обеспечение условий для возвращения человеческого капитала, устойчивого развития и роста социально-экономических показателей территорий, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации».

Как сообщается, при Минреинтеграции будет создана межведомственная рабочая группа для разработки Стратегии экономического восстановления Донбасса. Соответствующие письма с приглашением присоединиться к работе были направлены Минреинтеграции в 189 учреждений и организаций, среди которых:

28 органов государственной власти (11 комитетов Верховной Рады, Офис президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны, Нацбанк, 8 министерств, Государственная налоговая служба, Государственная таможенная служба, Донецкая и Луганская облгосадминистрации, военно-гражданские администрации Авдеевки и Торецка);

органы местного самоуправления (местные советы и объединенные территориальные громады) – 44;

ассоциативные объединения – 37;

научно-исследовательские учреждения – 22;

международные организации – 7;

общественные организации – 51.