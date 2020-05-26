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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
26 мая 2020, 14:22

В столице начался второй этап ослабления ограничительных мер

В столице начался второй этап ослабления ограничительных мер. В частности, возобновил свою работу наземный общественный транспорт и заработало метро. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов

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