В столице начался второй этап ослабления ограничительных мер. В частности, возобновил свою работу наземный общественный транспорт и заработало метро. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов
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26 мая 2020, 14:22
В столице начался второй этап ослабления ограничительных мер
В столице начался второй этап ослабления ограничительных мер. В частности, возобновил свою работу наземный общественный транспорт и заработало метро. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов
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