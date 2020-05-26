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Экономика / Региональные
26 мая 2020, 10:16

Доходи від наданих послуг з обробітку землі підлягають декларуванню

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують. Громадяни - власники сільськогосподарської техніки, які проводять обробіток землі іншим фізичним особам (оранка, культивування, посів тощо) та не зареєстровані як фізичні особи – підприємці, мають задекларувати доходи, отримані від цієї діяльності. Це означає, що необхідно подати річну податкову декларацію про доходи та майновий стан та сплатити податок із таких доходів.

Доходи від обробітку землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Декларацію необхідно подати до 1 липня 2020 року, а суму задекларованих в ній податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору сплатити до 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо: триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у звітному 2019 році.

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