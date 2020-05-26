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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
26 мая 2020, 10:19

В Минздраве назвали условия, при которых удастся избежать второй волны коронавируса

В случае массовой вакцинации населения или утраты вирусом силы Украина сможет избежать второй волны коронавируса. Если ни одно из этих обстоятельств не проявится, то коронавирус продолжит циркулировать в мире.

Об этом рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

По его словам, существуют главные условия: во время циркуляции инфекция потеряет свою агрессивность, не будет вызвать заболевания у человека и пойдет на спад или разработают вакцину и будут массовые прививки. В противном случае - вирус и дальше будет распространяться по миру.

"Эпидемическая ситуация не позволяет сегодня отказаться от карантина, поэтому разработан поэтапный план выхода... Главная задача - соблюдать противоэпидемические требования. Если мы будем придерживаться этих требований, мы выработаем стратегию, которая может быть применена в случае наступления второй волны, которая всеми экспертами прогнозируется", - заявил он.

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