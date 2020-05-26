В Украине увеличилось число летальных случаев от COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения.
За сутки зафиксировано 339 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 910 случаев;
Волынская область - 805 случаев;
Днепропетровская область - 895 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 647 случаев;
Закарпатская область - 1092 случая;
Запорожская область - 416 случаев;
Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
Кировоградская область - 482 случая;
Киев - 2710 случаев;
Киевская область - 1458 случаев;
Львовская область - 1405 случаев;
Луганская область - 44 случая;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 842 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ривненская область - 1475 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1124 случая;
Харьковская область - 930 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 370 случаев;
Черновицкая область - 3101 случай;
Черкасская область - 392 случая;
Черниговская область - 134 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики.