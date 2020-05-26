26 мая 2020, 10:53 В Украине увеличилось число летальных случаев от COVID-19 По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 26 мая в Украине зафиксировано 21584 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 644 летальных, 7575 пациентов выздоровели, сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения. За сутки зафиксировано 339 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 910 случаев; Волынская область - 805 случаев; Днепропетровская область - 895 случаев; Донецкая область - 155 случаев; Житомирская область - 647 случаев; Закарпатская область - 1092 случая; Запорожская область - 416 случаев; Ивано-Франковская область - 1306 случаев; Кировоградская область - 482 случая; Киев - 2710 случаев; Киевская область - 1458 случаев; Львовская область - 1405 случаев; Луганская область - 44 случая; Николаевская область - 281 случай; Одесская область - 842 случая; Полтавская область - 267 случаев; Ривненская область - 1475 случаев; Сумская область - 166 случаев; Тернопольская область - 1124 случая; Харьковская область - 930 случаев; Херсонская область - 177 случаев; Хмельницкая область - 370 случаев; Черновицкая область - 3101 случай; Черкасская область - 392 случая; Черниговская область - 134 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. На амбулаторном лечении 14 848 пациентов, из них 1318 детей и 3405 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6736 человек, из них 263 ребенка и 778 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 259 человек, в том числе один ребенок и 22 медики. Твитнуть Загрузка... Загрузка...