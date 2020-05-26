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Общественное мнение
Экономика
26 мая 2020, 11:02

Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить

Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить на поставку и транспортировку.

Об этом в интервью «Бизнес.Цензору» заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

«Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании», - отметил он.

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