26 мая 2020, 11:06 Завершился священный для мусульман месяц Рамадан: как его отметили в Северодонецке Завершился священный для мусульман месяц Рамадан. В течение этого периода в мечети не было традиционных намазов, но последний день поста удалось отметить вместе, хотя и с антикоронавирусными ограничениями. Твитнуть Загрузка... Загрузка...