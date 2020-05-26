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Общественное мнение
Культура / Региональные
26 мая 2020, 11:06

Завершился священный для мусульман месяц Рамадан: как его отметили в Северодонецке

Завершился священный для мусульман месяц Рамадан. В течение этого периода в мечети не было традиционных намазов, но последний день поста удалось отметить вместе, хотя и с антикоронавирусными ограничениями.

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