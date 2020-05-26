В податкових органах Луганщини обліковується понад 110 тис. платників податків

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що станом на 1 травня 2020 року на обліку у податкових органах ДПС області перебувають 110 тис. 207 платників.
Із них 40 тис. 556 – юридичні особи та 69 тис. 651 – фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.
У відомстві зазначили, за чотири місяці цього року взято на облік 1196 платників податків. Серед них 130 – юридичні особи та 1066 фізичні особи-підприємці.
Із загальної кількості платників податків платниками податку на додану вартість зареєстровано 2 тис. 105 юридичних осіб та 260 фізичних осіб - підприємців.
Станом на 01.05.2020 в Реєстрі страхувальників обліковується 146 тис. 418 платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.