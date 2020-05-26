Украина предоставила ОБСЕ информацию о россиянах в «руководстве» ОРДО

26 мая 2020, 12:29

Украина сообщила делегации стран-участниц ОБСЕ об отдельных назначениях российских чиновников на руководящие должности в так называемой «ДНР», включая «заместителя премьер-министра», «министра финансов», «председателя ЦИК», «председателя верховного суда».

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

«На одном из последних заседаний Форума по вопросам безопасности сотрудничества ОБСЕ украинская делегация сделала для делегаций стран-участниц отдельную презентацию о высокопоставленных российских чиновниках, гражданах РФ, которые, прикрываясь различными неубедительными историями, привлечены к руководству российскими оккупационными администрациями в отдельных районах Донецкой области - в так называемой «ДНР», - заявил он.

По словам дипломата, руководство РФ, как и российская делегация в ОБСЕ, продолжают отрицать участие России в начатом ею международном вооруженном конфликте на Донбассе, и именно поэтому делегация Украины периодически рассказывает на заседаниях ФБС ОБСЕ о прямом участии РФ в конфликте.

«Мы уже неоднократно предоставляли во время заседаний Форума информацию о российских «ихтамнетах»- офицерах и генералах ВС РФ, которые управляют 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) армейскими корпусами, которые оперативно подчинены 8-ой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ. Как и рассказывали о так называемых силовых ведомствах - «министерстве внутренних дел» и «министерстве государственной безопасности», которыми непосредственно управляют российские МВД и ФСБ. Теперь мы решили сделать отдельный акцент и на гражданском компоненте российских оккупационных администраций на Донбассе», - заявил заместитель главы миссии Украины при ОБСЕ.

В частности, украинская делегация сообщила, что с апреля 2019 года так называемым «заместителем премьер-министра ДНР» является российский чиновник Владимир Пашков, который до начала войны на Донбассе в 2014 году был вице-губернатором Иркутской области РФ.

В конце 2015 года этот гражданин РФ стал директором зарегистрированного в Москве «Фонда поддержки международных гуманитарных проектов», учредителем которого является Международный расчетный банк в Южной Осетии, сотрудничающий как банк-корреспондент с так называемыми «ЛНР» и «ДНР» для обхода международной платежной системы. Таким образом, «Фонд поддержки международных гуманитарных проектов» используется для направления «финансовой помощи правительства РФ» в «госбанки» т. н. «ЛНР» и «ДНР».

Позднее, с апреля 2017 по апрель 2019 г., Пашков также возглавлял зарегистрированное в Южной Осетии ЗАО «Внешторгсервис», которое стало «временным администратором» всех украинских предприятий, захваченных российскими оккупационными силами на Донбассе.

Кроме того, с декабря 2018 года «министром финансов ДНР» ялвяется еще одна гражданка РФ - Яна Чаусова, уроженка Курска (РФ). О ней, в частности, известно, что в 2012 г. она неудачно баллотировалась в депутаты Курчатовской городской думы (Курская область РФ).

Главой «Центральной избирательной комиссии» в «ДНР» является Ольга Позднякова, которая родилась в 1982 г. в г. Шахты (Ростовская область РФ) - еще одна российская чиновница, бывший депутат в городском совете города Шахты от кремлевской партии «Единая Россия».

Сообщили также о так называемом «председателе верховного суда ДНР», которым с декабря 2018 года является гражданин РФ Андрей Ким. На оккупированный Донбасс он прибыл в 2015 году, до этого был руководителем следственного отдела по г. Волгодонск Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области.