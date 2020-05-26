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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
27 мая 2020, 13:04

В Украине увеличились кибератаки на органы власти

В Украине существенно увеличилось количество кибератак на сайты органов власти. В период с 20 по 26 мая зафиксировано увеличение подозрительных событий почти в 12 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Отмечается, что за этот период всего было выявлено 107 566 подозрительных событий.

"Подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления нестандартных протоколов или событий (59%), попыток сетевого сканирования (35%), выявление сетевого трояна (2%) и попыток получения прав администратора (2%)", - сообщили в Госспецсвязи.

При этом система защиты заблокировала 4705 различных атак, что на 24% меньше, чем на предыдущей неделе. Большинство (98%) - это атаки прикладного уровня. Кроме этого было выявлено 13 DDoS-атак, большинство из которых на сайты Офиса президента.

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