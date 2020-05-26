В ВСУ - третий летальный случай от COVID-19

27 мая 2020, 13:40

По состоянию на утро 27 мая в Вооруженных силах Украины коронавирусом болеют 57 человек. За последние сутки выявлено четыре новых случая, один из них - летальный.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«По состоянию на 07.00 27 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 57 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 287 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 35 человек. К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован третий летальный случай от коронавируса», - говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области от коронавируса умер сотрудник Вооруженных Сил Украины, который болел с 11 мая и лечился дома.