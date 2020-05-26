Кабмин утвердил последние три плана ОТГ в областях, Крым – после деоккупации

27 мая 2020, 16:15

Кабинет Министров в рамках реформы децентрализации утвердил последние три перспективных плана объединенных территориальных общин в областях. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

«Сегодня мы завершили важный этап реформы децентрализации - утверждение последних трех перспективных планов (с доработкой) - Запорожской, Львовской и Одесской областей. Сейчас мы проводим консультации по перспективному плану АР Крым на всех уровнях, и он будет сформирован немедленно после деоккупации полуострова», – написал премьер.

По словам Шмыгаля, утвержденные по всей территории страны перспективные планы - это двигатель изменений для отдельных общин и страны в целом. «Для общин - это не только новый уровень ответственности, но и одновременно - новый уровень возможностей, когда люди выбирают, как им удобнее жить, где строить школу, где открывать детский сад. Модератор жизни на местном уровне отныне местные жители, а не чиновники», – подытожил он.