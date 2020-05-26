27 мая 2020, 09:56 Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить насилие на оккупированном Донбассе. Таким образом дипломаты отреагировали на гибель украинского солдата 26 мая. Об этом сообщается в Twitter представительства Украины в ООН. Украинские дипломаты призвали Российскую Федерацию придерживатся Минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки". "Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита N4 в Париже и Минскими соглашениями", - говорится в сообщении. Твитнуть Загрузка... Загрузка...