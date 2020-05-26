27 мая 2020, 10:24 В России назначили новую дату парада Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня, сообщает Интерфакс. Кроме того, Путин в ходе общения с Шойгу предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля. «Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», - сказал он. Твитнуть Загрузка... Загрузка...