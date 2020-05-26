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Общественное мнение
Политика
27 мая 2020, 10:24

В России назначили новую дату парада

Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к параду Победы, который пройдет 24 июня, сообщает Интерфакс.

Кроме того, Путин в ходе общения с Шойгу предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля.

«Хочу сразу сказать: будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки», - сказал он.

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