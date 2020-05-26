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Общественное мнение
Общество
27 мая 2020, 11:18

В Украине заработали железнодорожные кассы

Укрзализныця 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«С 8:00 сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами», - сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не продадут.

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