Жителі Луганщини задекларували понад 300 млн грн доходів, отриманих минулого року

27 мая 2020, 11:56

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що протягом січня-квітня поточного року жителі Луганщини подали 9005 декларацій про майновий стан і доходи.

За даними податкових декларацій задекларовано загальний дохід у сумі 309,2 млн гривень. Громадянами самостійно визначено до сплати до бюджету 19,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Сума військового збору до сплати становить майже 2 млн гривень.

Станом на 01.05.2020 року дохід у сумі понад 1 млн грн задекларували 13 громадян на суму 45 млн грн. Податкові зобов’язання з ПДФО визначено у розмірі 3,4 млн грн, військового збору – 0,3 млн гривень.

Право на податкову знижку за результатами 2019 року задекларували 374 особи. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, визначена платниками податків у розмірі 862 тис. гривень.