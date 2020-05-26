27 мая 2020, 12:42 Боевики разместили 10 танков вблизи линии разведения на Донбассе Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков со стороны боевиков в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей. Танки были выявлены вблизи населенного пункта Софиевка. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 26 мая. Сообщается, что патруль СММ ОБСЕ зафиксировал танки неопределенного типа на полигоне 25 мая. "Миссия зафиксировала 10 танков, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области - на полигоне вблизи н. п. Софиевка (40 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете. Также наблюдатели ОБСЕ выявили размещение реактивной системы залпового огня "Град", три самоходные гаубицы "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа за пределами мест хранения вооружения со стороны боевиков. Твитнуть Загрузка... Загрузка...