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Общественное мнение
Власть
28 мая 2020, 14:00

В КГГА назвали условия возврата к "жесткому" карантину

Киевская городская государственная администрация определила условия, по которым в Киеве могут ужесточить карантин. Одним из условий возврата к "жесткому" карантину является рост новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что решение об усилении ограничений может быть принято, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Согласно алгоритму КГГА, возвращение к карантину возможно в случае:

Если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит более 24 человека на 100 тысяч населения;

Если загруженность коек в медучреждениях, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденными случаеми коронавируса, будет более 75%.

"Правительство определило показатели, по которым можно вводить послабления. Мы же - разработали алгоритм, по которому, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, город принимает меры. И может усиливать ограничения, чтобы предотвратить стремительное распространение вируса", - сообщил Кличко.

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