В Украине планируют создать военно-промышленное министерство

28 мая 2020, 15:26

В Украине планируют создать министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и ввести должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будут отнесены вопросы реформирования оборонно-промышленного комплекса и развития космической отрасли.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, сообщили в пресс-службе СНБО.

Секретарь СНБО акцентировал, что изменения организации работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будут осуществляться согласно решению СНБО Украины от 18.02.2020 «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы», введенного в действие указом президента от 27 февраля 2020 №59.

В этом контексте Данилов представил участникам совещания общую позицию СНБО и Офиса президента о процессе реформирования ОПК и разработке соответствующих долгосрочных и среднесрочных документов оборонного планирования - «Пути оптимизации управленческих функций в рамках формирования и реализации военно-промышленной политики».

При этом Данилов отметил, что эта реформа должна стать самой масштабной за последние десять лет.

По мнению секретаря СНБО, кардинальное изменение подходов к управлению ОПК должно решить прежде всего проблему недостаточного уровня координации субъектов военно-промышленной политики, в частности, отсутствия профильного координирующего органа, и ввести системный подход к развитию этой сферы.

По словам Данилова, на первом этапе реформирования будет создано профильное министерство, которое будет отвечать за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, и введена должность вице-премьер-министра - министра развития стратегических технологий и инноваций, к полномочиям которого будет отнесены вопросы реформирования ОПК и развития космической отрасли.

На втором этапе будут решаться вопросы организационно-правовой формы работы предприятий, входящих в состав ГК «Укроборонпром».

Секретарь СНБО подчеркнул, что предприятия ОПК должны прежде всего сконцентрироваться на обеспечении армии современными высокотехнологичным вооружением и техникой, что позволит эффективно реагировать на современные вызовы.