Германия отказала Онищенко в предоставлении убежища и просит покинуть страну

28 мая 2020, 17:27

В Германии отказались предоставить политическое убежище беглому экс-нардепу Александру Онищенко, подозреваемому в организации «газовых схем». Об этом пишет DW.

После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония, сообщил его адвокат Доминик Клаук.

Впрочем, освобождение из изолятора не означает, что Онищенко останется в Германии. Как сообщили DW в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны.

Это не первый отказ Германии одному из самых известных беглецов из Украины. Два года назад немецкое посольство в Мадриде отказалось выдать Онищенко национальную визу, с которой украинец мог бы претендовать на вид на жительство в Германии. Для получения такой визы бывший депутат и газовый бизнесмен трудоустроился директором основанной им же немецкой фирмы, на которую он оформляет покупку элитных лошадей для собственного ранчо.

По информации адвоката просителя убежища, его подзащитный обжаловал в суде города Оснабрюк отказ в убежище. Онищенко также подал ходатайство на разрешение остаться в Германии на период судебного разбирательства.

Если все же Германия откажет Онищенко в убежище, у него остается возможность поехать в Россию, гражданином которой он является, подтвердил адвокат.

Кроме того, защитник Онищенко надеется, что его подзащитный сможет путешествовать и другими странами Европы. Адвокат указывает на то, что немецкий суд отказался выдавать украинца на родину со ссылкой на положения Европейской хартии по правам человека и его подзащитный может надеяться на то, что это решение примут во внимание суды и правоохранительные органы других стран. В то же время в Испании, где несколько лет после побега проживал Александр Онищенко, суды ранее отказали ему в убежище и распорядились выдать беглеца Украины.