В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего заболели 1627 детей и 4345 медиков.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 947 случаев;
Волынская область - 851 случай;
Днепропетровская область - 920 случаев;
Донецкая область - 158 случаев;
Житомирская область - 673 случая;
Закарпатская область - 1124 случая;
Запорожская область - 425 случаев;
Ивано-Франковская область - 1339 случаев;
Кировоградская область - 495 случаев;
Киев - 2793 случая;
Киевская область - 1517 случаев;
Львовская область - 1513 случаев;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 282 случая;
Одесская область - 861 случай;
Полтавская область - 268 случаев;
Ривненская область - 1588 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1131 случай;
Харьковская область - 981 случай;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 386 случаев;
Черновицкая область - 3201 случай;
Черкасская область - 401 случай;
Черниговская область - 140 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении находятся 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.
Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей.