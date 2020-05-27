В Украине резко возросло число новых случаев COVID-19

28 мая 2020, 09:59

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 мая в Украине зафиксировано 22382 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 669 летальных, 8439 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 477 новых случаев, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего заболели 1627 детей и 4345 медиков.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 947 случаев;

Волынская область - 851 случай;

Днепропетровская область - 920 случаев;

Донецкая область - 158 случаев;

Житомирская область - 673 случая;

Закарпатская область - 1124 случая;

Запорожская область - 425 случаев;

Ивано-Франковская область - 1339 случаев;

Кировоградская область - 495 случаев;

Киев - 2793 случая;

Киевская область - 1517 случаев;

Львовская область - 1513 случаев;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 282 случая;

Одесская область - 861 случай;

Полтавская область - 268 случаев;

Ривненская область - 1588 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1131 случай;

Харьковская область - 981 случай;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 386 случаев;

Черновицкая область - 3201 случай;

Черкасская область - 401 случай;

Черниговская область - 140 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении находятся 15 410 пациентов, из них 1362 ребенка и 3534 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6872 человека, из них 265 детей и 811 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 263 человека, в том числе один ребенок и 22 медика.

Из числа людей, которые выздоровели, 2089 медработников и 555 детей.