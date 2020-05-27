Податковий борг з єдиного податку – наслідки для підприємця

28 мая 2020, 10:20

Обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Податковим кодексом України (далі - Кодекс) визнається податковим обов’язком.

Податковий обов’язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов’язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Кодексом.

При несвоєчасній сплаті єдиного податку до платника податків застосовуються фінансові санкції – штраф та пеня.

Нагадаємо, за несвоєчасну сплату єдиного податку ФОП 1-2 групи сплачують штраф у розмірі 50% ставки єдиного податку. Сума штрафу фіксована та не залежить від суми недоплати.

Розмір штрафу за несвоєчасну сплату єдиного податку для ФОП 3 групи залежить від строку затримки сплати єдиного податку (якщо менше 30 днів то сума штрафу складатиме 10% від суми боргу, понад 30 днів – 20% від суми боргу).

У разі, коли у платника податків виник податковий борг у загальній сумі понад 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу (п. 59.1. ст. 59 Кодексу).

Через 60 календарних днів з дня надсилання (вручення) платнику податкової вимоги орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу. Стягнення податкового боргу за рішенням суду здійснюється державною виконавчої службою відповідно до закону про виконавче провадження (п. 87.11 ст. 87 Кодексу та п. 95.2. ст. 95 Кодексу).

Шановні платники, сплачуйте податки вчасно!