Укрзализныця готова запустить 42 пассажирских поезда

28 мая 2020, 10:58

Укрзализныця технически готова запустить по меньшей мере 42 пассажирских поезда с 1 июня, но решение о возможности открытия рейсов принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности послабления по карантину и восстановление сообщения», - написал он

Криклий подчеркнул, что на сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. «Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая», - сообщил он.

Министр добавил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.