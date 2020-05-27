Полиция задержала мужчину, который поджег прокуратуру в Каховке

28 мая 2020, 12:14

Полиция задержала мужчину, который поджег здание Каховской городской прокуратуры, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

«Полицейские привлекли кинолога вместе со служебной собакой для установления направления движения злоумышленника. Установив путь его передвижения, оперативники просмотрели записи видеонаблюдения с соседних зданий, на которых увидели мужчину средних лет в красной куртке с электрическим инструментом в руках. Уже через несколько часов оперативники при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали мужчину возле одного из местных ломбардов, куда он принес на продажу электроинструмент, с помощью которого совершал преступление. Также полицейские сравнили следы обуви задержанного с теми, что остались на месте преступления, и они совпали», - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 27-летний житель Каховского района, ранее судимый за имущественные преступления и нанесение телесных повреждений. Недавно суд выпустил его из-под стражи под залог, поэтому он решился отомстить сотрудникам местной прокуратуры.

«На месте преступления муж пытался просверлить отверстие в стекле шуруповертом и залить зажигательную смесь в помещения. После неудачных попыток муж залил зажигательную смесь в две стеклянные бутылки, бросил в проем окна, в результате чего и произошел пожар», - уточнили в полиции.

По факту начато уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества работника правоохранительного органа. Злоумышленник задержан, ему намерены объявить о подозрении.

Напомним, 27 мая в здание каховской прокуратуры бросили «коктейль Молотова».