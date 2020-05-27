Обмен пленными: ТКГ договорилась согласовать списки

28 мая 2020, 12:40

Во время заседания Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность об обсуждении на следующем заседании сформированных списков на обмен пленными. Также стороны обсудили необходимость соблюдения режима "тишины" на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Договоренность об обсуждении списков на взаимное освобождение удерживаемых лиц была достигнута в рамках работы гуманитарной группы.

Во время заседания Украина настояла, чтобы Россия со своей стороны обеспечила доступ СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима "тишины". В частности, патрули миссии зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО.

Напомним, последний обмен пленными состоялся в апреле этого года. Тогда состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны прошли обязательную 14-дневную обсервацию.

После того, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что будут новые обмены пленными.