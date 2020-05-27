В Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ: юношам 18 лет не обязательно идти в армию

28 мая 2020, 13:17

Генштаб Вооруженных Сил Украины обнародовал разъяснения относительно организации призыва в армию. Юноши 18-19 лет могут идти в армию только по собственному желанию.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Проведение призыва на срочную военную службу состоится в течение мая-июля этого года.

Призывают мужчин, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста. Однако, в Генштабе уточняют, что юноши 18-19 лет могут служить только по собственному желанию.

Организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную военную службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

Напомним, военный призыв в Украине должен был состояться в апреле-июне. Однако, в связи с карантином было принято решение сместить его на месяц.

Кроме того, в прошлом году Зеленский подписал указ, согласно которому на службу призывают мужчин возрастом с 18 лет. До этого призывали граждан с 20 лет.