Кабмин утвердил программу стимулирования экономики

29 мая 2020, 09:00

Правительство утвердило Программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 с условием ее доработки.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, в подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса). В частности, программу готовили специалисты из Торгово-промышленной палаты Украины, Союза украинских предпринимателей, Украинского союза промышленников и предпринимателей, Европейской бизнес-ассоциации, Ассоциации газодобывающих компаний Украины, Украинского клуба аграрного бизнеса, Аналитического центра Разумкова, Института экономики прогнозирования НАН Украины, Аналитического центра EasyBusiness, DIXI Group, Аналитического центра CASE Украина и еще десятка других субъектов.

«В Программе учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине», - заявили в Кабмине.

Программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Ознакомиться с основными положениями программы можно по ссылке «Материалы для обсуждения Программы стимулирования экономики».