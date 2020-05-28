В Рубежном выявлен новый случай заболевания COVID-19

29 мая 2020, 10:59

Еще один случай заболевания COVID-19 подтвержден в Рубежном у человека, вернувшегося из России. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации.

Инфицированный, как заявлено в сообщении источника, все время находился на самоизоляции. Круг контактных лиц определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 46 человек. Из них выздоровели – 39, лечатся - 7 (1 - в стационаре, 6 - амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 0,51%.